Сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Буданова в интервью Укринформу.

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Знал ли Буданов о планах России к полномасштабному вторжению

По словам Буданова, еще осенью 2021 года в США он показал схему, направления и количество сил, которыми Россия собирается напасть на Украину

Приблизительно в октябре 2021 года было такое интервью в Соединенных Штатах., когда я показал схему– как будет, какими силами, по каким направлениям будет происходить нападение. Это к тому моменту была уже обнародована информация,

– рассказал глава ГУР.

Отвечая на вопросы журналистов о недавнем интервью генерала Наева, в котором он заявил, не имевший информации о полномасштабном вторжении России, Буданов отметил, что на 2021 год разведка уже обнародовала информацию о направлениях и способах российского наступления на Украину.

"Понимаете, если мы что-то обнародовали, значит, точно это все (информация о вторжении – 24 Канал) всюду проходило до того момента. Напоминаю еще раз: это был октябрь (интервью Буданова, в котором он рассказал о предстоящем наступлении России – 24 Канал), можно посмотреть точно, теперь в открытых источниках есть возможность найти", – отметил Буданов.