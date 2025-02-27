Повідомляє 24 Канал з посиланням на Кирила Буданова в інтерв'ю Укрінформу.

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Чи знав Буданов про плани Росії до повномасштабного вторгнення

За словами Буданова, ще восени 2021 року у США він показав схему, напрямки та кількість сил, якими Росія збирається напасти на Україну.

Приблизно в жовтні 2021 року було таке інтерв’ю в Сполучених Штатах, коли я показав схему – як буде, якими силами, за якими напрямками відбуватиметься напад. Це на той момент була вже оприлюднена інформація,

– розповів голова ГУР.

Відповідаючи на питання журналістів щодо нещодавнього інтерв'ю генерала Наєва, у якому він заявив, що не мав інформації про повномасштабне вторгнення Росії, Буданов зазначив, що на 2021 рік розвідка вже оприлюднила інформацію про напрямки і способи російського наступу на Україну.

"Розумієте, якщо ми щось оприлюднили, значить, точно це все (інформація щодо вторгнення – 24 Канал) всюди проходило до того моменту. Нагадую ще раз: це був жовтень (інтерв'ю Буданова, в якому він розповів про майбутній наступ Росії – 24 Канал), можна подивитися точно, тепер у відкритих джерелах є змога знайти", – зазначив Буданов.