Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення бригади.

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Село Надія звільнене від окупантів

Бійці 1 штурмового батальйону 3 ОШБр провели 30-годинну операцію та звільнили від російських загарбників населений пункт Надія. ЗСУ використали техніку та провели успішний штурм села. Внаслідок їхніх дій було розбито російські позиції, а кілька десятків окупантів – знищено.

Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків 752 та 254 20 армії Росії,

– зазначає командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

Українські захисники зазначили, що така доля чекає кожного окупанта, який посягатиме на нашу землю.

Надія – це маленьке село у Сватівському районі Луганщини. Воно знаходиться недалеко від так званої "сірої зони". За даними DeepState, окупанти з того напрямку завдавали ударів по позиціях Збройних Сил України.

ЗСУ звільнили село Надія: показуємо на карті