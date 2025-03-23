Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили вранці 23 березня.

До теми Ворог активно атакує ЗСУ на трьох напрямках: карта фронту 23 березня

Де ворог просунувся у Харківській області

За даними аналітиків, ворог мав просування поблизу 2 населених пунктів у Харківській області на Куп'янському напрямку.

Ворог просунувся біля Кам'янки та в Тополях,

– пишуть у DeepState.

Яка ситуація біля Кам'янки у Харківській області: дивіться на карті

Що відбувається у Тополях: дивіться на карті

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До слова, DeepState в оновленні карти вночі 22 березня писали, що ворог просунувся біля Іванівки та Ямполівки у Донецькій області.