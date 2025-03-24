Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Украинские военные продолжают активные действия на Курском направлении, сдерживая врага и нанося ему существенные потери.

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ВСУ дают отпор на Курском направлении и уничтожают технику

Всего по всей линии фронта зафиксировано 138 боестолкновений. Оккупанты применили 76 авиационных ударов и сбросили 104 управляемые авиабомбы, а также выпустили почти 800 дронов-камикадзе и совершили более 4700 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском направлении враг трижды пытался прорваться в сторону Волчанска, однако получил решительный отпор. На Лиманском направлении россияне активизировали атаки, осуществив 24 штурма, а на Покровском враг потерял 91 оккупанта только за сегодня.

Силы обороны эффективно уничтожают технику врага: на разных направлениях ликвидированы боевые машины пехоты, автотехнику, дроны и даже мотоцикл, который оккупанты использовали для маневрирования.