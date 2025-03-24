Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили вечером 24 декабря

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Где продвинулись россияне на фронте

По данным экспертов, за сутки оккупанты продвинулись в двух населенных пунктах в Донецкой области. Один из них расположен на Покровском направлении, а другой – на Новопавловском.

Враг продвинулся возле Разлива и Тарасовки,

– написали в DeepState.

Какая ситуация возле Разлива: смотрите на карте

Что происходит возле Тарасовки: смотрите на карте

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К слову, в DeepState в обновлении карта за 23 марта сообщали, что оккупанты продвинулись в 2 населенных пунктах в Харьковской области. Говорится о Каменке и Тополе на Купянском направлении.