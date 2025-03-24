Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Кроме того, противник нанес 74 авиаудара, сбросив 97 КАБ, совершил 6 457 обстрелов, в частности 145 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2 350 дронов-камикадзе.

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Ситуация на линии соприкосновения

Украинские защитники сдерживают натиск оккупантов и наносят им значительные потери. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 пункта управления БПЛА, 1 средство ПВО и 1 другой важный объект противника.

На Харьковском направлении враг пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска 1 раз.

На Купянском направлении состоялось 5 атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызово, Петропавловки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз вблизи населенного пункта Ямполовка, в направлениях Нового, Новомихайловки и Зеленой Долины.

Что происходит вблизи Ямполовки: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны остановили 5 наступательных действий вблизи Белогоровки, в направлениях Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 2 боестолкновения вблизи Орехово-Васильевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, а также в направлении Дилиевки.

Какова ситуация на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Водяное Второе, Елизаветовка, Лысовка, Андреевка, Котлино, Успеновка, Богдановка и в направлении Сергеевки.

Враг атакует на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник совершил 8 атак в направлениях населенных пунктов Константинополь, Разлив, Веселое и в районе Скудного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили 3 попытки врага продвинуться вперед вблизи Новополя и Новоселки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Враг нанес 12 авиаударов, сбросив 14 КАБ, совершил 292 обстрела, из которых 5 – из РСЗО. Украинские защитники остановили 17 штурмовых действий.

Что происходит в Курской области: смотрите на карте

Напомним, за прошедшие сутки потери россиян составили 1 280 человек. Украинские воины обезвредили 8 танков, 16 боевых бронированных машин, 81 артиллерийскую систему, 5 реактивных систем залпового огня, 4 вертолета, 116 автомобилей и 1 единицу специальной техники оккупантов.