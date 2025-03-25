За минувшие сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении произошло три атаки на Волчанск. Оккупанты пытаются прорвать оборону, однако успеха не имеют.
На Купянском направлении – 6 штурмов. Украинские воины успешно отбили атаки у Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.
Враг атакует вблизи Купянска: смотрите на карте
На Лиманском направлении самые активные бои: 24 атаки врага. Противник безуспешно пытался прорваться вблизи Колодязов, Ямполовки и в направлении Степного, Новомихайловки, Нового, Заречного.
Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении 6 наступательных действий у Белогоровки и Верхнекаменского, все атаки отбиты.
На Краматорском направлении 5 боевых столкновений в Часовом Яру и в направлении Дилиевки.
На Торецком направлении 19 атак вблизи Торецка, Дилиевки, Дачного, Крымского.
На Покровском направлении – самая горячая точка фронта., Здесь украинские воины отбили 53 штурмовые действия врага в районах Пантелеймоновки, Александрополя, Елизаветовки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Успеновки, Преображенки, Андреевки и в направлении Покровска, Котляровки, Богдановки 0 Алексеевки.
Российская армия атакует на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении – 19 атак вблизи Константинополя и в направлении Разлива и Веселого.
На Гуляйпольском направлении – 3 штурмовые действия врага в районе Новополя и Свободного Поля.
На Ореховском направлении – 2 атаки возле Лобкового.
ВСУ громят врага / Фото: генштаб ВСУ
На Приднепровском направлении – боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях – формирование наступательных группировок врага не обнаружено.