За минувшие сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло три атаки на Волчанск. Оккупанты пытаются прорвать оборону, однако успеха не имеют.

На Купянском направлении – 6 штурмов. Украинские воины успешно отбили атаки у Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

Враг атакует вблизи Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении самые активные бои: 24 атаки врага. Противник безуспешно пытался прорваться вблизи Колодязов, Ямполовки и в направлении Степного, Новомихайловки, Нового, Заречного.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении 6 наступательных действий у Белогоровки и Верхнекаменского, все атаки отбиты.

На Краматорском направлении 5 боевых столкновений в Часовом Яру и в направлении Дилиевки.

На Торецком направлении 19 атак вблизи Торецка, Дилиевки, Дачного, Крымского.

На Покровском направлении – самая горячая точка фронта., Здесь украинские воины отбили 53 штурмовые действия врага в районах Пантелеймоновки, Александрополя, Елизаветовки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Успеновки, Преображенки, Андреевки и в направлении Покровска, Котляровки, Богдановки 0 Алексеевки.

Российская армия атакует на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении – 19 атак вблизи Константинополя и в направлении Разлива и Веселого.

На Гуляйпольском направлении – 3 штурмовые действия врага в районе Новополя и Свободного Поля.

На Ореховском направлении – 2 атаки возле Лобкового.

ВСУ громят врага / Фото: генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении – боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях – формирование наступательных группировок врага не обнаружено.