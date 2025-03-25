За минулу добу на фронті відбулося 165 бойових зіткнень, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося три атаки на Вовчанськ. Окупанти намагаються прорвати оборону, проте успіху не мають.

На Куп’янському напрямку – 6 штурмів. Українські воїни успішно відбили атаки біля Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

Ворог атакує поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку найактивніші бої: 24 атаки ворога. Противник безуспішно намагався прорватися поблизу Колодязів, Ямполівки та в напрямку Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку 6 наступальних дій біля Білогорівки та Верхньокам’янського, усі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку 5 бойових зіткнень у Часовому Яру та в напрямку Диліївки.

На Торецькому напрямку 19 атак поблизу Торецька, Диліївки, Дачного, Кримського.

На Покровському напрямку – найгарячіша точка фронту. Тут українські воїни відбили 53 штурмові дії ворога в районах Пантелеймонівки, Олександрополя, Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Успенівки, Преображенки, Андріївки та в напрямку Покровська, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки.

Російська армія атакує на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівськоvу напрямку – 19 атак поблизу Костянтинополя та в напрямку Розливу й Веселого.

На Гуляйпільському напрямку – 3 штурмові дії ворога у районі Новополя та Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку – 2 атаки біля Лобкового.

ЗСУ громлять ворога / Фото: генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку – боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках – формування наступальних угруповань ворога не виявлено.