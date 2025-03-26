Загалом, протягом доби на всій лінії фронту було зафіксовано 207 боєзіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку ворог 4 рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська, Тихого та у бік Кам'янки.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Загризового та Петропавлівки.

Ворог тисне на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Надія, Копанки та в бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового, Катеринівки.

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 5 наступальних дій загарбників поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське та Івано-Дар'ївка.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення в напрямках Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак в районі Торецька та неподалік Диліївки й Кримського.

Бої у Торецьку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Олександропіль, Зелене Поле, Лисівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Котлине, Удачне, Шевченко, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка та в бік Новосергіївки, Малинівки, Котлярівки.

Яка ситуація під Покровськом: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Розлив, Дніпроенергія, Костянтинопіль.

Росіяни тиснуть на Костянтинопіль: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу ворога просунутися вперед поблизу Привільного.

На Оріхівському напрямку ворог дев'ять разів намагався просунутися у районі Кам'янського та в напрямку Лобкового, Степового.

Що відбувається на Запоріжжі: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, здійснив 247 обстрілів, з яких сім – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 29 штурмових дій загарбників.