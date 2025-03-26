Загалом, протягом доби на всій лінії фронту було зафіксовано 207 боєзіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Що відбувається на фронті
На Харківському напрямку ворог 4 рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська, Тихого та у бік Кам'янки.
На Куп'янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Загризового та Петропавлівки.
Ворог тисне на Куп'янському напрямку: дивіться на карті
На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Надія, Копанки та в бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового, Катеринівки.
Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться на карті
На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 5 наступальних дій загарбників поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське та Івано-Дар'ївка.
На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення в напрямках Предтечиного та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак в районі Торецька та неподалік Диліївки й Кримського.
Бої у Торецьку: дивіться на карті
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Олександропіль, Зелене Поле, Лисівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Котлине, Удачне, Шевченко, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка та в бік Новосергіївки, Малинівки, Котлярівки.
Яка ситуація під Покровськом: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Розлив, Дніпроенергія, Костянтинопіль.
Росіяни тиснуть на Костянтинопіль: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу ворога просунутися вперед поблизу Привільного.
На Оріхівському напрямку ворог дев'ять разів намагався просунутися у районі Кам'янського та в напрямку Лобкового, Степового.
Що відбувається на Запоріжжі: дивіться на карті
На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, здійснив 247 обстрілів, з яких сім – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 29 штурмових дій загарбників.