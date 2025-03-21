Впрочем, после того лед спал, поэтому россияне сейчас снова продолжают использовать лодки. Об этом сообщил представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", майор Виктор Трегубов в эфире "Radio NV", передает 24 Канал.

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Какая ситуация на реке Оскол

По его словам, еще в период морозов россиянам удалось собрать на правом берегу реки Оскол определенное количество личного состава, который сейчас пытается расширить плацдарм, осуществляя наступательные действия.

Однако, сейчас украинским силам проще наносить удары по лодкам, которые пытаются переправиться. И проще наносить удары по тем российским силам, которые уже непосредственно там. И последние несколько недель происходят попытки ликвидировать тех россиян, которые туда вылезли. А с российской стороны наоборот докидывать еще сил, средств. Чтобы иметь возможность как-то развивать наступление,

– рассказал Трегубов.

К слову, накануне в DeepState сообщили, что российские оккупанты пытаются расширить зону своего контроля вдоль реки Оскол. ВСУ имеют успехи на этом направлении и не дают врагу просачиваться через оборону.