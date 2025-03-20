Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Боевая ситуация у реки Оскол

Военным ВСУ в последнее время удалось стабилизировать ситуацию и взять контроль на территории Фиголевка – Двуречная – Западное. Украинские защитники вытеснили оккупантов из села Фиголевка. ВСУ тогда удалось освободить 1,3 километра украинской территории. Теперь воины держат там оборону и ликвидируют россиян, которые иногда пытаются продвинуться и восстановить контроль над населенным пунктом.

Подобное происходит и по всей линии образованных плацдармов. Противник пытается просачиваться небольшими группами пехоты через оборонительные порядки Сил Обороны, но в большинстве случаев наталкиваются на поражение и уничтожение,

– сообщают в DeepState.

Село Фиголевка освобождено от оккупантов: смотрите на карте

Однако российские войска несколько нарушают стабилизацию и образуют новые боевые ячейки. Так аналитики проекта пишут, что оккупанты создали еще один плацдарм в районе населенного пункта Красное Первое. Там они используют пехотные группы, чтобы закрепиться на высотах восточнее села.

Россияне стремятся двигаться в сторону Красного Первого: карта

Российские войска также активно давят на село Тополя. Возле населенного пункта они пытаются улучшить свое тактическое положение, чтобы полностью занять его и закрепиться.

Анализ DeepState на других направлениях

За последние дни DeepState несколько раз обновил информацию об изменениях на фронте: