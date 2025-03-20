Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Воздушные силы уничтожили командный пункт на Белгородщине

В результате поражения Воздушными силами командный пункт одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил России в районе Демидовки Белгородской области полностью уничтожен.

Этот объект враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области. Его ликвидация существенно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии России эффективно действовать на поле боя,

– подчеркнули Воздушные силы.

Добавили, украинские летчики будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры врага до прекращения Россией вооруженной агрессии против народа Украины. Воздушные силы заверили, что дальше будет.

Где расположена Демидовка, в районе которой ВСУ поразили командный пункт: смотрите на карте