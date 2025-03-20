Россияне продвинулись возле нескольких населенных пунктов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Где продвинулся враг

Аналитики отметили, что россияне продвинулись возле Красного Первого. Они сосредотачивают свое внимание на восточных направлениях фронта.

Продвижение россиян: смотрите карту

Кроме этого, известно, что враг имел продвижение у Скудного и Новоселки. Известно, что за последние сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений, больше всего – на Покровском, Торецком и Курском направлениях.

Что происходит возле Новоселки: смотрите карту

На Курском направлении отбили 21 атаку захватчиков, также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 33 КАБы, и совершил 209 обстрелов, три из которых – с РСЗО.