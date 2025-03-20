Росіяни просунулись біля кількох населених пунктів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Deep State.

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Де просунувся ворог

Аналітики відзначили, що росіяни просунулись біля Красного Першого. Вони зосереджують свою увагу на східних напрямках фронту.

Просування росіян: дивіться карту

Крім цього, відомо, що ворог мав просування біля Скудного та Новосілки. Відомо, що за останню добу на фронті сталося 140 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському, Торецькому та Курському напрямках.

Що відбувається біля Новосілки: дивіться карту

На Курському напрямку відбили 21 атаку загарбників, також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 33 КАБи, та здійснив 209 обстрілів, три з яких – із РСЗВ.