Украинские силы также имели успех вблизи Торецка, а еще в Белгородской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW за 26 марта.

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Обзор ситуации на фронте 26 марта

На фоне постоянных атак, в частности на пограничные Сумщины, российские войска недавно продвинулись в Курской области – к востоку от Олешни, что на юго-запад от Суджи.

Кроме того, по неподтвержденным данным, агрессор имел успехи в районе Веселовки, что к северо-востоку от Сум вдоль государственной границы, и атаковал на запад возле Гоголевки, вблизи пункта пропуска "Суджа" и на северо-восток от Сум вдоль международной границы у Веселовки и Журавки.

Украинские войска продвинулись вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области.

По информации россиян, столкновения продолжаются в Демидовке и Поповке. Однако интенсивность боевых действий в районе международной границы якобы снизилась из-за неблагоприятных погодных условий.

Враг продолжил наступательные операции на Харьковском, Купянском и Лиманском направлениях, но не продвинулись вперед.

Наземные атаки оккупантов отражали вблизи Купянска: вдоль линии Западное – Калиновое, у Петропавловки, а также к северо-востоку от города у Двуречной, Сагуновки, Голубовки и в направлении Каменки. Россияне пытались продвинуться и в районе Лимана – возле Ямполовки и Колодезей, а также Торского и Заречного.

Противник продолжил давить в направлении Часового Яра , но безрезультатно.

, но безрезультатно. Торецкое направление : геолокационные кадры, опубликованные 23 марта, указывают на продвижение украинских сил вдоль улицы Одесской на северо-западе Торецка и вдоль улицы Даргомыжского на севере города. Однако, по данным 25 марта, россияне имели успехи в районе шахты "Торецкая", а также вдоль трассы О0524.

: геолокационные кадры, опубликованные 23 марта, указывают на продвижение украинских сил вдоль улицы Одесской на северо-западе Торецка и вдоль улицы Даргомыжского на севере города. Однако, по данным 25 марта, россияне имели успехи в районе шахты "Торецкая", а также вдоль трассы О0524. ISW не подтверждает продвижение войск государства-агрессора на Покровском и Кураховском направлениях.

Россияне пытались наступать в районе населенных пунктов Тарасовка, Малиновка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Шевченково, Новопавловка, Возрождение, а также в районе Котлиного, Удачного, Преображенки, Богдановки, Успеновки, Новоукраинки, Котляровки, Новосергиевки, Песчаного и Новоалександровки.

К сожалению, по геолокационным кадрам, оккупанты продвинулись в восточную часть Вольного Поля, что к северо-западу от Великой Новоселки.

На западе Запорожской области враг недавно имел успех вдоль трассы Т-0812 на западе Степового, что к северо-западу от Роботино.

враг недавно имел успех вдоль трассы Т-0812 на западе Степового, что к северо-западу от Роботино. Кроме того, российские войска провели ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении, но вперед не продвинулись.

Ситуация на фронте 26 марта: смотрите карты ISW

Напомним, ранее в ISW заметили противоречия между заявлениями Украины, США и России после переговоров в Эр-Рияде. Владимир Путин избегает согласования более широкого перемирия, которое предлагали Владимир Зеленский и Дональд Трамп.