Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны. В ISW отметили, что стороны по-разному трактуют вопрос прекращения огня, а Кремль пытается использовать ситуацию для давления на Запад.

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Аналитики указали на опасные разногласия

Аналитики ISW отмечают, что переговоры касались ограниченного перемирия – в частности, по ударов по энергетической инфраструктуре и в Черном море. Впрочем, нет официального документа, который бы подтвердил реальные шаги сторон. Более того, непонятно, вступил ли режим прекращения огня вообще в силу по состоянию на 25 марта.

Путин и дальше избегает согласования более широкого перемирия, которое предлагали Владимир Зеленский и Дональд Трамп, отмечают в ISW. Российский диктатор настаивает на отмене санкций, однако не конкретизирует, каких именно, и кто должен контролировать этот процесс. В то же время Вашингтон не рассматривает санкционные уступки Кремлю, указывают американские специалисты.

ISW подчеркивает, что заявления Москвы оставляют много пространства для разногласий и манипуляций. Россия может использовать это для продвижения собственных интересов и дальнейших ультиматумов, что усложнит любое долгосрочное урегулирование.