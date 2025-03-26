Уже сейчас Москва применяет тактику, когда пытается измельчить вопрос на маленькие части. Подробнее 24 Каналу рассказал политолог и проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский.

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О тактике, которую Россия использует на переговорах

Сейчас, по мнению политолога, нельзя говорить о значительных достижениях в продвижении переговорного процесса. Американская администрация не может похвастаться большими успехами в этом направлении. Это только начало долгих и сложных переговоров. Сейчас выглядит так, будто идет лишь подготовка к дальнейшим шагам, и все обсуждения сводятся к очерчиванию предварительных пунктов для движения вперед.

Важно помнить, что Россия применяет тактику, когда пытается измельчить вопрос на мелкие части и торговаться за каждый из них. Это именно то, что мы сейчас наблюдаем: переговоры не касаются непосредственно достижения мирного соглашения или долгосрочных договоренностей, как это было заявлено в начале, а сосредотачиваются на очень узких темах, таких как Черное море, зерновые коридоры и обстрелы энергетических объектов.

Хотя на самом деле это лишь малая часть того, что будет обсуждаться за столом переговоров,

– отметил Шеренговский.

Переговоры обещают быть длительными, и "челночная дипломатия", которую применяет Трамп, также предусматривает долгий процесс. Важно серьезно относиться к этому и понимать, что Россия будет торговаться за каждую "запятую".

Остается вопрос, удастся ли достичь большего прогресса к периоду, который определял Трамп и его команда, – 20 апреля. Если же нет, то встанет вопрос, кто будет виноват: Россия или Украина, и как Трамп будет оказывать давление на Москву. Поэтому, по словам Дмитрия Шеренговского, мы находимся в периоде неопределенности.

Заметим, Россия выдвинула ряд условий для достижения прекращения огня в Черном море и энергетической сфере. В частности, среди них снятие санкций с "Россельхозбанка" и других банков, которые обеспечивают международную торговлю продовольствием.