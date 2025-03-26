Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко во вторник, 25 марта, передает 24 Канал.
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Что означают действия России
По словам Коваленко, Россия пытается поддерживать свою пропагандистскую историю о "приказе прекратить огонь по энергоинфраструктуре", который якобы отдал Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта.
Этим Россия также будет манипулировать дальше, пытаясь уменьшить срок прекращения огня минимум на неделю, и в случае нарушений впоследствии может их не признавать. А еще раньше было предложение вообще прекратить огонь и Украина согласилась, а Россия отказывается,
– написал он.
К слову, подобной позиции придерживается и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который напомнил, что Киев согласился на полное 30-дневное прекращение огня еще 11 марта, но Россия отвергла соответствующее предложение со стороны нашего государства.
Он подчеркнул, что давление на Россию является важным для достижения длительного мира, и что следующие дни будут решающими для определения серьезности намерений Москвы.