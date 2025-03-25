В частности, в вопросах свободы судоходства в Черном море и прекращения огня по энергетическим объектам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу.

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Что заявил Сибига о переговорах

Глава МИД говорит, что Украина стремится воплотить в жизнь договоренности о перемирии и способствовать достижению длительного и справедливого мира вместе с США и европейскими союзниками. Однако Россия пытается манипулировать и требует ослабления санкций.

Россия всегда врет, но сейчас это будет особенно заметно для всего мира, если Путин будет продолжать затягивать войну. Украина согласилась на предложение США о полном 30-дневном прекращении огня еще 11 марта. Россия его отвергла,

– объясняет Сибига.

Он добавляет, что Украина не доверяет российским словам о прекращении огня и никто не должен им доверять. Вместо этого нужно смотреть на действия Кремля.

Кроме этого, Сибига отметил, что ближайшие дни будут решающими в определении того, серьезно ли Россия настроена на мир. А также подчеркнул, что давление на страну-агрессора – это "единственное лекарство" против российской лжи.

По словам главы МИД, Москва должна понести соответствующие последствия за любые манипуляции или нарушение договоренностей. Сейчас Украина сотрудничает с партнерами, чтобы обеспечить это.

Добавим, что Россия пытается затянуть мирные переговоры по войне в Украине и стремится привлечь к переговорному процессу ООН и другие страны. Такими действиями Москва хочет продолжить свое вторжение и убийства украинцев.