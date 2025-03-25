Зокрема, у питаннях свободи судноплавства в Чорному морі та припинення вогню по енергетичних об'єктах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Сибігу.

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Що заявив Сибіга про переговори

Глава МЗС каже, що Україна прагне втілити в життя домовленості щодо перемир'я та сприяти досягненню тривалого та справедливого миру разом зі США і європейськими союзниками. Проте Росія намагається маніпулювати та вимагає послаблення санкцій.

Росія завжди бреше, але зараз це буде особливо помітно для всього світу, якщо Путін продовжуватиме затягувати війну. Україна погодилася на пропозицію США про повне 30-денне припинення вогню ще 11 березня. Росія її відкинула,

– пояснює Сибіга.

Він додає, що Україна не довіряє російським словам про припинення вогню і ніхто не має їм довіряти. Натомість потрібно дивитися на дії Кремля.

Окрім цього, Сибіга наголосив на тому, що найближчі дні будуть вирішальними у визначенні того, чи серйозно Росія налаштована на мир. А також підкреслив, що тиск на країну-агресорку – це "єдині ліки" проти російської брехні.

За словами глави МЗС, Москва має понести відповідні наслідки за будь-які маніпуляції чи порушення домовленостей. Наразі України співпрацює з партнерами, щоб забезпечити це.

Додамо, що Росія намагається затягнути мирні переговори щодо війни в Україні та прагне залучити до переговорного процесу ООН й інші країни. Такими діями Москва хоче продовжити своє вторгнення та вбивства українців.