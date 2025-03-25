Переговоры сторон состоялись 24 – 25 марта, передает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы. Впоследствии стало известно, что стороны договорились о безопасном судоходстве в Черном море, но и здесь Россия озвучила свои ультиматумы.

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Чего захотели в России

Владимир Путин не раз демонстрировал, что не готов к прекращению огня, а усиление обстрелов мирных украинских городов – это только подтверждает. Более того, Россия не отказывается от своих планов сохранить все оккупированные территории.

На этот раз страна-агрессор якобы согласилась гарантировать безопасное движение для кораблей в Черном море и не использовать коммерческие суда в военных целях. Однако обратились к США с циничным условием.

Зерновая сделка не вступит в силу без снятия ограничений на поставки в Россию сельхозтехники,

– сообщили в Кремле.

На этом условия россиян не закончились. Там добавили, что перемирие вступит в силу после того, как будут сняты санкции с "Россельхозбанка" и других банков, которые обеспечивают международную торговлю продовольствием.

Кремль также требует:

снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

снятия ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в частности, рыбопродукции) и удобрений;

снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в частности, рыбопродукции) и удобрений;

снятие ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием.

Накануне советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Волц подтвердил, что перемирие в Черном море будет одной из тем переговоров. Но он не сказал, с кем именно это обсуждал.