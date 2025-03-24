Что известно о ракетном ударе врага по Сумах, какие последствия, сколько людей пострадало и какое количество граждан удалось спасти – читайте в материале 24 Канала.

К теме В Сумах прогремел взрыв: враг совершил ракетный удар, есть пожар и десятки пострадавших

Что известно о ракетном ударе по Сумах

Журналисты Суспильного рассказали, что днем 24 марта в Сумах был слышен звук взрыва. В результате удара в многоэтажке загорелся пожар, также повреждены окна в близлежащих домах.

По данным Сумской областной прокуратуры, 24 марта 2025 года около 14:00 враг нанес, по предварительным данным, ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу города Сумы. На месте работают экстренные службы, в частности ГСЧС и скорая.

Последствия вражеской атаки по Сумам 24 марта / Фото Суспильного

Повреждения получила и школа, где были дети. На момент атаки они находились в защитном сооружении.

Также стало известно, что в городе враг атаковал жилой сектор и инфраструктурные объекты города, в частности детские больничные учреждения.

В городе из-за атаки много пострадавших, среди них дети / Фото ГСЧС и Нацполиции

В отделе "Служба 15-80" департамента инфраструктуры города рассказали, что сейчас газоснабжение отсутствует в 9 домах, горячая вода и отопление – в 18, холодная вода – в 6. Энергетики еще обобщают данные.

Сколько всего пострадавших людей в городе

В Сумском городском совете сообщили, что по состоянию на 16:45 известно о 74 пострадавших, среди которых 13 детей.

В ГСЧС уточнили, что в результате вражеской атаки было также частично разрушено здание школы. Оттуда эвакуированы 40 детей и 16 взрослых.

В Сумах были разрушения и пожар после российского обстрела / Фото Сумской областной прокуратуры и Сумского горсовета

Кроме того, был ликвидирован пожар в квартирах пятиэтажного дома, общей площадью 150 квадратных метров, а также частного дома на площади 50 квадратных метров.

На местах продолжают работать спасатели и медики, поэтому количество пострадавших еще может увеличиться.

Сейчас прокуроры проводят досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.

Как реагирует украинская власть на удар по Сумах

Отреагировал на циничный российский обстрел Сум 24 марта глава МИД Украины Андрей Сибига. Он заявил, что Москва говорит о мире, нанося жестокие удары по густонаселенным жилым кварталам крупных городов Украины.

Несколько часов назад во время очередной ужасной российской бомбардировки центра Сум пострадали десятки мирных жителей, среди которых много детей,

– сказал министр.

Он также подчеркнул, что вместо того, чтобы делать пустые заявления о мире, Россия должна прекратить бомбардировки наших городов и войну против мирного населения. Поэтому любая дипломатия с Москвой должна быть подкреплена огнем, санкциями и давлением.