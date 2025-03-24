Що відомо про ракетний удар ворога по Сумах, які наслідки, скільки людей постраждало та яку кількість громадян вдалося врятувати – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми У Сумах прогримів вибух: ворог здійснив ракетний удар, є пожежа та десятки постраждалих

Що відомо про ракетний удар по Сумах

Журналісти Суспільного розповіли, що вдень 24 березня у Сумах було чути звук вибуху. Внаслідок удару у багатоповерхівці зайнялась пожежа, також пошкоджені вікна у довколишніх будинках.

За даними Сумської обласної прокуратури, 24 березня 2025 року близько 14:00 ворог завдав, за попередніми даними, ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу міста Суми. На місці працюють екстрені служби, зокрема ДСНС і швидка.

Наслідки ворожої атаки по Сумах 24 березня / Фото Суспільного

Пошкоджень зазнала і школа, де були діти. На момент атаки вони перебували у захисній споруді.

Також стало відомо, що у місті ворог атакував житловий сектор та інфраструктурні об'єкти міста, зокрема дитячі лікарняні заклади.

У місті через атаку багато постраждалих, серед них діти / Фото ДСНС та Нацполіції

У відділі "Служба 15-80" департаменту інфраструктури міста розповіли, що наразі газопостачання відсутнє у 9 будинках, гаряча вода та опалення – у 18, холодна вода – у 6. Енергетики ще узагальнюють дані.

Скільки всього постраждалих людей у місті

У Сумській міській раді повідомили, що станом на 16:45 відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей.

У ДСНС уточнили, що внаслідок ворожої атаки було також частково зруйновано будівлю школи. Звідти евакуйовано 40 дітей та 16 дорослих.

У Сумах були руйнування та пожежа після російського обстрілу / Фото Сумської обласної прокуратури та Сумської міськради

Окрім того, було ліквідовано пожежу у квартирах п'ятиповерхового будинку, загальною площею 150 квадратних метрів, а також приватного будинку на площі 50 квадратних метрів.

На місцях продовжують працювати рятувальники та медики, тож кількість постраждалих ще може збільшитися.

Наразі прокурори проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

Як реагує українська влада на удар по Сумах

Відреагував на цинічний російський обстріл Сум 24 березня глава МЗС України Андрій Сибіга. Він заявив, що Москва говорить про мир, завдаючи жорстоких ударів по густонаселених житлових кварталах великих міст України.

Кілька годин тому під час чергового жахливого російського бомбардування центру Сум постраждали десятки мирних жителів, серед яких багато дітей,

– сказав міністр.

Він також підкреслив, що, замість того, щоб робити порожні заяви про мир, Росія повинна припинити бомбардування наших міст і війну проти мирного населення. Тож будь-яка дипломатія з Москвою має бути підкріплена вогнем, санкціями та тиском.