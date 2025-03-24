Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА та Суспільне.

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Що відомо про вибух у Сумах та наслідки

Журналісти Суспільного розповіли, що вдень 24 березня у Сумах було чути звук вибуху. Внаслідок удару у багатоповерхівці зайнялась пожежа, також пошкоджені вікна у довколишніх будинках.

Кільком жителям будинку надають допомогу. На місці також працюють екстрені служби, зокрема ДСНС та швидка.

Наслідки ворожого удару по Сумах 24 березня / Фото Суспільного

Пізніше начальник Сумської ОВА Володимир Артюх зазначив, що вибух, який чули містяни, це був ворожий ракетний удар. Пошкоджень зазнала і школа, на момент атаки діти перебували у захисній споруді.

Росіяни вдарили по центру Сум вдень 24 березня / Відео Суспільного

Наразі рятувальники гасять пожежу.

Робимо обхід в багатоповерхівках щодо надання допомоги постраждалим,

– сказав Володимир Артюх.

Пожежа у Сумах після ворожого обстрілу / Відео з телеграм-каналу Сумської ОВА