Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА и Суспильное.

К теме В Сумах прогремели повторные взрывы

Что известно о взрыве в Сумах и последствиях

Журналисты Суспильного рассказали, что днем 24 марта в Сумах был слышен звук взрыва. В результате удара в многоэтажке загорелся пожар, также повреждены окна в близлежащих домах.

Нескольким жителям дома оказывают помощь. На месте также работают экстренные службы, в частности ГСЧС и скорая.

Последствия вражеского удара по Сумах 24 марта / Фото Суспильного

Позже начальник Сумской ОВА Владимир Артюх отметил, что взрыв, который слышали горожане, это был вражеский ракетный удар. Повреждения получила и школа, на момент атаки дети находились в защитном сооружении.

Россияне ударили по центру Сум днем 24 марта / Видео Суспильного

Сейчас спасатели тушат пожар.

Делаем обход в многоэтажках по оказанию помощи пострадавшим,

– сказал Владимир Артюх.

Пожар в Сумах после вражеского обстрела / Видео с телеграм-канала Сумской ОВА