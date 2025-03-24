Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

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Скільки людей постраждало у Сумах після ракетного удару

Прокурори розповіли, що внаслідок атаки окупантів по Сумах станом на 16:00 24 березня відомо про 65 поранених, серед яких 14 дітей.

Пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків, навчальний заклад,

– наголосили правоохоронці.

Наслідки російського удару по Сумах 24 березня / Фото Сумської обласної прокуратури

За даними слідства, 24 березня 2025 року близько 14:00 ворог завдав, за попередніми даними, ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу міста Суми. Наразі прокурори проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки", – мовиться у повідомленні.