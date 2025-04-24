Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ. Заметим, что ночью россияне тоже поднимали свою стратегическую авиацию.

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Что происходит в море

По состоянию на 06.00 24 апреля, согласно обнародованной ВМС Украины информации, в Черном море зафиксировали 11 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями сверхзвуковых крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет, которые могут маневрировать во время полета.

В то же время в Азовском море корабли России отсутствуют. Впрочем, в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: до Черного моря – 8 судов, из них 5 продолжили движение из пролива Босфор; до Азовского моря – 10 судов, из них 4 продолжили движение из пролива Босфор,

– говорится в сообщении.

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