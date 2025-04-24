Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ. Зауважимо, що вночі росіяни також підіймали свою стратегічну авіацію.

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Що відбувається у морі

Станом на 06:00 24 квітня, згідно з оприлюдненою ВМС України інформацією, у Чорному морі зафіксували 11 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями надзвукових крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет, які можуть маневрувати під час польоту.

Водночас в Азовському морі кораблі Росії відсутні. Втім, у Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 8 суден, з них 5 продовжили рух з протоки Босфор; до Азовського моря – 10 суден, з них 4 продовжили рух з протоки Босфор,

– ідеться у повідомленні.

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