Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові телеграм-канали.

Дивіться також В окупованій Керчі помітили перевезення російських ракет

Росіяни вивели ракетоносії в море

Моніторингові телеграм-канали пишуть, що Росія вивела в акваторію Чорного моря 6 ракетоносіїв. Так, загальний боєзапас – до 46 крилатих ракет "Калібр".

Наразі офіційної інформації щодо ракетної небезпеки немає. Втім, слід дослухатися до сигналів повітряної тривоги. Наразі окупанти атакують Україну "Шахедами", тому жителям областей, де оголошено тривогу, слід пройти в безпечні місця.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Водночас стратегічна авіація наразі неактивна. Про загрозу застосування крилатих ракет не повідомляли.

Нагадаємо, що Росія атакувала Україну "Калібрами" під час комбінованої атаки 6 квітня. Тоді окупанти запустили 8 крилатих ракет "Калібр", сили ППО збили 6 з них.