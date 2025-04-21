Відповідні фото в понеділок, 21 квітня, опублікували російські медіа, передає 24 Канал. Тягачі зафіксували в центрі міста Керч.

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Що відомо про переміщення

Колона з 3 тягачів нібито прямувала в бік селища Багерово Керченського району, яке розташоване за 10 кілометрів на захід. Вони перевозили транспортно-пускові контейнери з ракетами для ЗРК.

До слова, С-300 – це зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, призначений для знищення авіації, а також перехоплення крилатих і балістичних ракет на висотах до 27 кілометрів та відстанях до 100 кілометрів в умовах інтенсивної радіопротидії.

Натомість С-400 "Тріумф" – російська модернізація радянського комплексу С-300, прийнята на озброєння у 2007 році. На одній пусковій установці можна розмістити 4 ракети, з радіусом дії до 400 кілометрів. Вони призначені для боротьби з літаками дальнього радіолокаційного стеження, стратегічними бомбардувальниками й балістичними цілями. Швидкість – до 4 000 кілометрів на годину.

Нагадаємо, після однорічної перерви Росія застосувала протикорабельну ракету "Онікс" під час нічної атаки на Херсонщину в понеділок, 21 квітня. Ще 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П летіли на Миколаївщину.