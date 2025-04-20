Так, на днях Bloomberg написав, що США нібито готові подарувати Путіну стратегічну перемогу й визнати контроль Росії над півостровом, передає 24 Канал.

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"Великоднє перемир'я" на тлі можливих поступок від США

Люк Гардінґ, закордонний кореспондент The Guardian, звернув увагу, що слідом за цією інформацією у ЗМІ Путін оголосив тимчасове припинення вогню.

Гардінґ зауважив, що дипломатичне визнання Криму російським з боку США порушуватиме Статут ООН і загальноприйнятий після 1945 року принцип, що країни не можуть захоплювати території силою. Більшість держав раніше відмовилися визнавати незаконне захоплення Росією Криму.

Журналіст зазначає, що ймовірна поступка Москві з боку Білого дому, ймовірно, викличе критику з боку колишніх європейських союзників США і шалене обурення в Україні.

Гардінґ також вказав на нещодавню заяву Трампа про те, що США можуть вийти з мирного процесу, якщо не вдасться досягти прогресу.

Переговори щодо мирного врегулювання в Україні мають продовжитися цього тижня в Лондоні.

Джерела свідчать, що США наполягають на угоді, вигідній Кремлю, яка дозволила б Росії зберегти контроль над окупованими територіями на півдні й сході України, а також над Кримом.

Крім того, розглядається можливість зняття санкцій з Москви та інші "пряники", повідомляє New York Post. Натомість Трамп чинить тиск на Україну, фактично припинивши військову допомогу та вимагаючи частину її прибуткових мінеральних ресурсів.