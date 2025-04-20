Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Як росіяни використовують "перемир'я"

Аналітики зазначають, що росіяни використовують наказ не стріляти з нашого боку для того, щоб витягнути своїх 200, провести розмінування, підвезти харчі з водою та облаштувати позиції.

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DeepState зазначають, що у тактиці ворога немає нічого нового. Росія імітує "тишу", здійснюють нові штурми та обстріли, а паралельно нарощує ресурси та сили, аби використати їх у майбутньому. Водночас там наголошують, що не варто порівнювати росіян з українцями аргументами, мовляв, ЗСУ також покращують позиції, виносять поранених і проводять ротації.

Одностороннє "перемир'я" від р**ні – це задіяти в будь-який момент дрони чи артилерію, коли "наші бійці користуються "тишею", це здійснити підступне ураження еваку, це провести штурмові дії,

– пояснюють у проєкті.

"Росіяни-тамплієри" на одній з ділянок фронту / фото DeepState

Водночас аналітики зауважують, що накопичення, яке проводять росіяни, однозначно вилізе боком. "Кожна підвезена провізія, боєприпаси, облаштування вогневих позицій тощо, завтра зіграє свою роль, чого б не мало бути", – вказують там.