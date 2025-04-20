Про це в етері Суспільного розповів головний сержант Віталій П'ясецький з позивним "Стохід", передає 24 Канал. Однак захисники не вірять у справжнє припинення вогню.

Дивіться також Христос Воскрес: як українські захисники святкують Великдень на фронті

Як триває "великоднє перемир'я"

У смузі відповідальності "Холодного Яру" попри "перемир'я" російські війська продовжують застосовувати усі наявні засоби ураження – артилерію, скиди з БпЛА, удари FPV-дронів тощо.

Однак кількість застосовування артилерійських засобів зменшилась, порівнюючи з кількома минулими місяцями. Наразі ворог не проводить штурмових дій, здебільшого це малі піхотні групи по 2 – 3 людини.

Складно сказати, чи дійсно це перемир'я мало відбутись, має якесь реальне підґрунтя. Ніхто не вірить, з цього приводу більшість жартують, ніхто не сприймає серйозно, чи буде тимчасове на кілька днів припинення вогню, ніхто не довіряє росіянам, ми це проходили з 2014 року не один десяток раз,

– каже "Стохід".

До слова, Володимир Зеленський заявив, що Україна фіксує порушення "великоднього перемир'я", аби передати інформацію партнерам, засвідчивши відсутність готовності Росії до миру. Крім того, із 00:00 до 12:00 поточної доби відбулося 26 російських штурмів.