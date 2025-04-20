Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, Військово-морські сили ЗСУ, Національну поліцію та Оперативне командування "Північ". Військові вітають українців з Великоднем.

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Воїни показали свято на фронті

Великдень 2025 року українські військові зустрічають на лінії зіткнення. До свята захисникам передали понад 6 тисяч пасок, частину випічки доставляли за допомогою БпЛА.

На Великдень ми святкуємо життя та його цінність. Але вже третій рік поспіль робимо це під звуки вибухів та повітряних тривог. Сьогодні, як ніколи, пам’ятаймо: світло життя завжди перемагає темряву смерті,

– написали у ВМС.

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Бійці відвідали спільну молитву

У гарнізонному храмі святого Івана Воїна відбулася спільна молитва військовослужбовців підрозділів з головним капеланом військ ОК "Північ" отцем Антонієм. Він освятив паски та передав захисникам молитовники.

Це краща робота у світі – захищати свою Батьківщину. Це повторює і Господь в Євангеліє, кажучи, що немає більшого, ніж покласти душу за друзів своїх. Це не означає, що ми маємо згинути. Ми повинні повернутися з перемогою, змінити країну на краще...

– зазначив отець.

Окрім того, напередодні капелан провів спільну молитву з підрозділами, які тренуються та готуються до бойових виходів.

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Підрозділи поліції привітали українців

Вкотре зустрічають Пасху на передовій і бійці з підрозділів Національної поліції – "Лють", "Хижак", стрілецьких батальйонів, КОРДу.

Ми відзначаємо у бліндажах, в окопах, на позиціях та блокпостах. Але ми разом, бо Великдень – це не місце. Це стан душі, в якій живе надія. Світло переможе. Україна переможе. Христос воскрес!

– написали бійці зведеної бригади "Хижак".

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До слова, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов зазначив, що ворожа активність дещо знизилася на фоні оголошеного Владіміром Путіним "великоднє перемир'я". Однак бойові дії на лінії зіткнення тривають.