Святкову випічку отримали командири бригад і підрозділів, а також бійці та бійчині на передовій. Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає 24 Канал.

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Захисникам передали паски

Великодню випічку доставили українським військовим на передову, де зараз точаться найзапекліші бої. Зокрема, у цьому захисникам допомагали безпілотники.

Ці паски є знаком духовної єдності між тими, хто молиться, і тими, хто тримає зброю. Це тепло рідного дому, яке пройшло шлях від святині до нульових бойових рубежів,

– написав Наєв.

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До слова, Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем: "День, що дає всім нам надію й нагадує: зло має свою годину, а Бог має свій день". Президент згадав про російський удар по Сумах у Вербну неділю, а також наголосив – Україна знає, що захищає й заради кого бореться.