Праздничную выпечку получили командиры бригад и подразделений, а также бойцы на передовой. Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает 24 Канал.

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Защитникам передали паски

Пасхальную выпечку доставили украинским военным на передовую, где сейчас идут ожесточенные бои. В частности, в этом защитникам помогали беспилотники.

Эти паски является знаком духовного единства между теми, кто молится, и теми, кто держит оружие. Это тепло родного дома, которое прошло путь от святыни до нулевых боевых рубежей,

– написал Наев.

БпЛА доставляли паски защитникам: смотрите видео

К слову, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: "День, дающий всем нам надежду и напоминающий: зло имеет свой час, а Бог имеет свой день". Президент вспомнил о российском ударе по Сумах в Вербное воскресенье, а также отметил – Украина знает, что защищает и ради кого борется.