Так, на днях Bloomberg написал, что США якобы готовы подарить Путину стратегическую победу и признать контроль России над полуостровом, передает 24 Канал.

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"Пасхальное перемирие" на фоне возможных уступок от США

Люк Хардинг, зарубежный корреспондент The Guardian, обратил внимание, что вслед за этой информацией в СМИ Путин объявил временное прекращение огня.

Хардинг заметил, что дипломатическое признание Крыма российским со стороны США будет нарушать Устав ООН и общепринятый после 1945 года принцип, что страны не могут захватывать территории силой. Большинство государств ранее отказались признавать незаконный захват Россией Крыма.

Журналист отмечает, что вероятная уступка Москве со стороны Белого дома, вероятно, вызовет критику со стороны бывших европейских союзников США и безумное возмущение в Украине.

Хардинг также указал на недавнее заявление Трампа о том, что США могут выйти из мирного процесса, если не удастся достичь прогресса.

Переговоры по мирному урегулированию в Украине должны продолжиться на этой неделе в Лондоне.

Источники свидетельствуют, что США настаивают на сделке, выгодной Кремлю, которая позволила бы России сохранить контроль над оккупированными территориями на юге и востоке Украины, а также над Крымом.

Кроме того, рассматривается возможность снятия санкций с Москвы и другие "пряники", сообщает New York Post. Зато Трамп оказывает давление на Украину, фактически прекратив военную помощь и требуя часть ее прибыльных минеральных ресурсов.