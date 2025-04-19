24 Канал рассказывает все, что известно о возможном выходе США из переговорного процесса.

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В каком случае США могут выйти из переговорного процесса

Утром 18 апреля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы помочь Украине и России в решении конфликта, но при условии, что стороны серьезно относятся к достижению мира.

Если наши усилия остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, мы сообщим президенту Трампа, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом,

– заявил Марко Рубио.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп все еще заинтересован в достижении мира в Украине, однако у Вашингтона есть "много других приоритетов во всем мире". Поэтому, по словам Рубио, администрации нужны "четкие признаки" возможности заключения соглашения.

На что может указывать заявление Рубио

По информации источников CNN, позиция Рубио отражает позицию президента США Дональда Трампа.

Трамп не имеет безграничного терпения к тому, что люди становятся в позу и играют в игры. Пришло время стать серьезным,

– подчеркнул источник.

Кроме того, если сдвигов в достижении мирного соглашения не будет – США будут принимать важные политические решения.

"Обеим сторонам были представлены широкие рамки, чтобы определить, можно ли уменьшить разногласия за этот короткий промежуток времени. Рубио сказал, что украинцы передадут этот вопрос Зеленскому для обсуждения, и этот вопрос обсуждался между Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время телефонного разговора в четверг", – говорится в статье.

В то же время по информации источников Axios, комментарии Рубио были прежде всего направлены на Украину. Близкий к украинскому правительству собеседник также заявил, что эти месседжи были призваны оказать давление на Киев.

Более того, он выразил беспокойство, что выход Трампа из переговоров может привести к приостановке военной помощи Украине со стороны США.

Кроме того, европейские дипломаты сообщили, что во время переговоров между Украиной и США в Париже, Рубио не говорил об усилении давления на Россию.

У дипломатов складывалось впечатление, что Рубио и Уиткофф находятся под большим давлением со стороны Трампа.

Как Трамп прокомментировал возможный выход США из переговорного процесса

Вечером 18 апреля Трамп также высказался относительно заявления Рубио о возможном выходе США из переговорного процесса. По словам американского лидера, Штаты ожидают прогресса по достижению мира в Украине в течение нескольких дней.

Если по определенной причине одна из сторон будет создавать серьезные препятствия, мы просто скажем: "Вы глупые, вы ужасные люди", и откажемся от всего. Но, надеемся, до этого не дойдет,

– подчеркнул американский президент.

Также журналисты поинтересовались у Трампа, продолжат ли США оказывать военную помощь Украине в случае выхода из мирного процесса.

"Я не собираюсь этого говорить, потому что я думаю, что мы достигнем мира", – ответил Трамп.

Как на предупреждение США отреагировали в России

После намека Рубио о возможном выходе США из переговорного процесса, на него отреагировали в России.

В Кремле заявили, что достигнут "определенный прогресс" в переговорах по возможному мирному урегулированию войны в Украине.

Мы считаем, что определенный прогресс можно уже констатировать, это прогресс, связан с тем временным мораторием, которого придерживалась Россия, о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры,

– заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что определенные наработки по будущему соглашению уже есть, однако впереди еще немало "сложных обсуждений".

Когда могут заключить соглашение о всеобъемлющем перемирии

Неназванный высокопоставленный чиновник администрации Трампа рассказал New York Post, что сейчас главный вопрос – присоединится ли Россия, которая всячески пытается уклоняться от подписания соглашения о полном прекращении огня и заключения мирного соглашения.

На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Тогда мы намерены провести обсуждение с россиянами, а потом сказать: "Ладно, это ваше лучшее и окончательное предложение", чтобы выяснить, на каком этапе находятся обе стороны,

– отметил чиновник.

Однако, если этого не произойдет, США готовы уйти из-за стола переговоров, возложив ответственность за войну в Украине на европейских союзников Америки.

Издание также пишет, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил американским чиновникам, что Киев на 90% поддерживает мирный план Трампа, представленный на этой неделе в Париже Рубио и двумя специальными посланниками.

Что будет, если США выйдут из переговорного процесса

По информации источников Reuters, знакомых с внутренними обсуждениями в администрации, Трамп разочарован медленным прогрессом и опасается, что затяжной конфликт в Украине будет ассоциироваться именно с ним.

Журналисты отмечают, что в случае выхода Вашингтона из переговорного процесса, шансов на мирное урегулирование почти не останется, ведь только США могут влиять на решения Украины и России.

Однако пока точно неизвестно, как в дальнейшем будет развиваться политика США относительно войны в Украине. Есть два варианта: либо сохранение курса с поддержкой Киева и санкциями против Москвы, или же – полное сворачивание помощи Украине.