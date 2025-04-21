Уночі у південних областях пролунали вибухи. Противник атакував Херсонщину протикорабельною крилатою ракетою "Онікс" із Криму та Миколаївщину – двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П акваторії Чорного моря, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збито

Крім того, окупанти запустили по Україні 96 ударних БпЛА та безпілотники-імітатори інших типів з різних напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Крим.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина. Так, у небі над Черкаською областю були збиті 8 безпілотників. На жаль, є ураження об'єкта інфраструктури.