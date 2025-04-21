Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати сигналом тривоги та пройти в укриття, адже це може врятувати життя.

Важливо ЗСУ уразили місце запуску ударних БпЛА в районі Тьоткіно на Курщині, є загиблі росіяни

Де загроза дронів

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21:12, 21 квітня Актуальна мапа тривог

20:59, 21 квітня Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.