Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати сигналом тривоги та пройти в укриття, адже це може врятувати життя.
Важливо ЗСУ уразили місце запуску ударних БпЛА в районі Тьоткіно на Курщині, є загиблі росіяни
Де загроза дронів
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Актуальна мапа тривог
Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили "Шахеди" по території України. Так, фіксують декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.