Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать сигналом тревоги и пройти в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

Важно ВСУ поразили место запуска ударных БПЛА в районе Теткино на Курщине, есть погибшие россияне

Где угроза дронов

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21:12, 21 апреля Актуальная карта тревог

20:59, 21 апреля Херсонская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.