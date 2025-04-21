Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Що відомо про вдалий удар ЗСУ по Тьоткіно

Як повідомили в Генштабі, удар був ще до Великодня.

19 квітня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Курщина часто фігурує в дописах ПС і моніторів як місце запуску "Шахедів". Тож окупанти поплатилися.

Військові пояснили, що ворога використовував об'єкт для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних дронів, ударних безпілотників та FPV.

Важливо, що внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.

Показуємо Тьоткіно на карті Курської області

Як бачимо, це селище розташоване фактично на кордоні з Україною. Відповідно до Google-карт, воно впритул підходить до українського державного кордону.

Тьоткіно на карті Росії / Скриншот 24 Каналу

"Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним", – акцентували в Генштабі.