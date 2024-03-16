Раніше представник легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявляв, що село Тьоткіно Курської області можуть повернути в обмін на те, що російські окупанти покинуть Мелітополь. Очільник Головного управління розвідки Збройних сил України, генерал-майор Кирило Буданов в етері телемарафону відреагував на таку заяву, передає 24 Канал.
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Реакція Кирила Буданова на пропозицію російських добровольців
Нещодавно бійці Легіону "Свобода Росії" висловили готовність розпочати переговори з Москвою щодо обміну селища Тьоткіно в Глушківському районі Курської області Росії на Мелітополь.
Буданов, висловив свою позицію щодо цього обміну. Він заявив, що хоче бачити такий обмін, але на думку генерала, ще зарано говорити про це.
Я б з радістю підтримав такий обмін. Але поки що, я думаю, що це питання потребує додаткового вивчення,
– зазначив очільник ГУР.
Рейд російських добровольців: останні новини
- У легіоні "Свобода Росії" розповіли, що є багато поранених серед цивільного населення. У лікарню в населеному пункті Глушково, – це на північ від Тьоткіно в Курській області, звозять усіх поранених: і місцевих жителів, і військових-строковиків. Там зазначили, що Глушківська лікарня наразі переповнена, там не вистачає крові.
- Російські добровольці також звернулися до Путіна і закликали припинити цей "цирк" та подумати про долі "ні в чому не винних росіян". Таким чином вони намагаються вибити дозвіл від диктатора на евакуацію цивільних із зони бойових дій.
- 16 березня добровольці оголосили про масований удар по військових об’єктах у Бєлгороді о 17:00. За повідомленнями місцевих пабліків, обіцяна атака розпочалася. У зв’язку з цим в Бєлгороді була оголошена повітряна тривога, а потім в місті було чутно вибухи.