Раніше представник легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявляв, що село Тьоткіно Курської області можуть повернути в обмін на те, що російські окупанти покинуть Мелітополь. Очільник Головного управління розвідки Збройних сил України, генерал-майор Кирило Буданов в етері телемарафону відреагував на таку заяву, передає 24 Канал.

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Реакція Кирила Буданова на пропозицію російських добровольців

Нещодавно бійці Легіону "Свобода Росії" висловили готовність розпочати переговори з Москвою щодо обміну селища Тьоткіно в Глушківському районі Курської області Росії на Мелітополь.

Буданов, висловив свою позицію щодо цього обміну. Він заявив, що хоче бачити такий обмін, але на думку генерала, ще зарано говорити про це.

Я б з радістю підтримав такий обмін. Але поки що, я думаю, що це питання потребує додаткового вивчення,

– зазначив очільник ГУР.

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