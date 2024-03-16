Ранее представитель легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявлял, что село Тёткино Курской области могут вернуть в обмен на то, что российские оккупанты покинут Мелитополь. Глава Главного управления разведки Вооруженных сил Украины, генерал-майор Кирилл Буданов в эфире телемарафона отреагировал на такое заявление, передает 24 Канал.
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Реакция Кирилла Буданова на предложение российских добровольцев
Недавно бойцы Легиона "Свобода России" выразили готовность начать переговоры с Москвой по обмену поселка Теткино в Глушковском районе Курской области России на Мелитополь.
Буданов, высказал свою позицию относительно этого обмена. Он заявил, что хочет видеть такой обмен, но по мнению генерала, еще рано говорить об этом.
Я бы с радостью поддержал такой обмен. Но пока, я думаю, что этот вопрос требует дополнительного изучения,
– отметил глава ГУР.
Рейд российских добровольцев: последние новости
- В легионе "Свобода России" рассказали, что есть много раненых среди гражданского населения. В больницу в населенном пункте Глушково, – это к северу от Теткино в Курской области, свозят всех раненых: и местных жителей, и военных-срочников. Там отметили, что Глушковская больница сейчас переполнена, там не хватает крови.
- Российские добровольцы также обратились к Путину и призвали прекратить этот "цирк" и подумать о судьбах "ни в чем не повинных россиян". Таким образом они пытаются выбить разрешение от диктатора на эвакуацию гражданских из зоны боевых действий.
- 16 марта добровольцы объявили о массированном ударе по военным объектам в Белгороде в 17:00. По сообщениям местных пабликов, обещанная атака началась. В связи с этим в Белгороде была объявлена воздушная тревога, а затем в городе были слышны взрывы.