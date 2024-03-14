Представитель Легиона Свобода России Алексей Барановский в в эфире национального телемарафона заявил, если оккупанты могут уйти из Мелитополя и тогда им вернут поселок Теткино.

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По словам Барановского, сейчас ситуация динамичная, операция в приграничье продолжается третьи сутки, бои под Курском и Белгородом все еще продолжаются. Он также обратил внимание на тупость российской пропаганды.

Российская пропаганда сама себе противоречит – сначала говорят, что никто не заходил, а потом заявляют об уничтожении тысяч добровольцев. Выборы Путину мы испортили, как минимум. Он он был вынужден реагировать. По Белгороду мы видим, что выборы начались с огоньком,

– сказал Барановский.

К слову. Сейчас на границе России продолжаются боевые действия. Сегодня, 14 марта, во время обстрела Белгорода снаряд попал в авто, оно вспыхнуло. В результате этого погиб мужчина – водитель авто. Он оказался российским военным. Российский добровольческий корпус обратился к жителям Курской и Белгородской области с с призывом эвакуироваться, поскольку сообщили, что они будут стрелять по военным объектам в течение 1,5 часов после обращения.

Что происходит на границе