Представник Легіону Свобода Росії Олексій Барановський в ефірі національного телемарафону заявив, якщо окупанти можуть піти з Мелітополя і тоді їм повернуть селище Тьоткіно.

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За словами Барановського, наразі ситуація динамічна, операція у прикордонні триває третю добу, бої під Курськом та Бєлгородом все ще тривають. Він також звернув увагу на тупість російської пропаганди.

Російська пропаганда сама собі суперечить – спочатку кажуть, що ніхто не заходив, а потім заявляють про знищення тисяч добровольців. Вибори Путіну ми зіпсували, як мінімум. Він був змушений реагувати. За Бєлгородом ми бачимо, що вибори почались з вогником,

– сказав Барановський.

До слова. Наразі на прикордонні Росії тривають бойові дії. Сьогодні, 14 березня, під час обстрілу Бєлгорода снаряд влучив в авто, воно спалахнуло. Унаслідок цього загинув чоловік – водій авто. Він виявився російським військовим. Російський добровольчий корпус звернувся до жителів Курської та Бєлгородської області із закликом евакуюватись, оскільки повідомили, що вони будуть стріляти по військових об'єктах протягом 1,5 години після звернення.

Що відбувається на прикордонні