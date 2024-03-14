Інформацію про обстріл і звуки вибухів повідомляли телеграм-канали, а згодом підтвердила і місцева влада. Зокрема, губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков. Він прозвітував і про "роботу" російської ппо.

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Снаряд влучив в авто

За словами Гладкова, над Бєлгородом і Бєлгородським районом "спрацювала система ППО, збито 8 повітряних цілей на підльоті до міста".

"За попередніми даними, внаслідок прильоту в легковий автомобіль загинув водій. Також на лінію швидкої допомоги надійшло звернення про 2 постраждалих жінок та одного чоловіка. Бригади швидкої допомоги виїхали на місце", – зазначив Гладков.

Прильот у Бєлгороді: відео

Він додав, що в Бєлгороді нібито є пошкодження у двох приватних домоволодіннях та на території одного з закладів охорони здоров'я. Там пробито покрівлю та пошкоджено п'ятий і шостий поверхи будівлі. Також пошкоджено одне легкове авто.



Імовірне місце прильоту у Бєлгороді / Фото з тг-каналів



У Бєлгороді снаряд влучив в авто / Фото з тг-каналів

У російських пабліках зазначають, що перативні служби уточнюють інформацію про наслідки атаки.

Було гучно

У телеграм-каналах уже повно фото та відео від місцевих жителів, які повідомляють про вибухи та дим у небі. Також є фото з металевими уламками, які знайшли мешканці.



Уламки снарядів в Бєлгороді / Фото з тг-каналів

Вибухи у Бєлгороді: відео

До слова, вночі росіяни теж не мали спокою. Вони заявили про атаку безпілотників по Бєлгородській та Курській областях.

Упродовж кількох останніх місяців із Бєлгородської області регулярно надходять повідомлення про обстріли, в яких російська влада звинувачує Україну. Саме з території Бєлгородщини російська армія вже понад 2 роки обстрілює Харків та Харківську область.