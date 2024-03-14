Інформацію про обстріл і звуки вибухів повідомляли телеграм-канали, а згодом підтвердила і місцева влада. Зокрема, губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков. Він прозвітував і про "роботу" російської ппо.

Дивіться також Курську та Бєлгородську області вночі атакували безпілотники: які наслідки цього разу

Снаряд влучив в авто

За словами Гладкова, над Бєлгородом і Бєлгородським районом "спрацювала система ППО, збито 8 повітряних цілей на підльоті до міста".

"За попередніми даними, внаслідок прильоту в легковий автомобіль загинув водій. Також на лінію швидкої допомоги надійшло звернення про 2 постраждалих жінок та одного чоловіка. Бригади швидкої допомоги виїхали на місце", – зазначив Гладков.

Прильот у Бєлгороді: відео

Він додав, що в Бєлгороді нібито є пошкодження у двох приватних домоволодіннях та на території одного з закладів охорони здоров'я. Там пробито покрівлю та пошкоджено п'ятий і шостий поверхи будівлі. Також пошкоджено одне легкове авто.


Імовірне місце прильоту у Бєлгороді / Фото з тг-каналів


У Бєлгороді снаряд влучив в авто / Фото з тг-каналів

У російських пабліках зазначають, що перативні служби уточнюють інформацію про наслідки атаки.

Було гучно

У телеграм-каналах уже повно фото та відео від місцевих жителів, які повідомляють про вибухи та дим у небі. Також є фото з металевими уламками, які знайшли мешканці.


Уламки снарядів в Бєлгороді / Фото з тг-каналів

Вибухи у Бєлгороді: відео

До слова, вночі росіяни теж не мали спокою. Вони заявили про атаку безпілотників по Бєлгородській та Курській областях.