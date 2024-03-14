Российский добровольческий корпус объяснил, что они будут открывать огонь в ответ на то, что Россия ежедневно массированно обстреливает мирные украинские города и села, убивает мирных жителей. В частности, из-за российских обстрелов в Украине гибнут женщины, дети, пожилые люди, пишет 24 Канал.

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Что известно о новом заявлении РДК

Мы снова обращаемся к жителям Курщины и Белгородчины! Ваше руководство не приняло никаких мер для вашей защиты или эвакуации, а обстрел мирных городов и сел Украины продолжается, по-прежнему! Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах! Немедленно эвакуируйтесь!

– заявили в РДК.

Заявление РДК к жителям Курщины и Белгородщины: смотрите видео

В Российском добровольческом корпусе также рассказали, что они предупреждали руководство Белгородской и Курской областей, однако власти проигнорировали предупреждение.

Никаких мер по эвакуации мирного населения Белгородщины и Курщины предпринято не было,

– заявили в РДК.

Именно поэтому они призвали жителей Белгородской и Курской области покинуть эти регионы, все крупные населенные пункты.

В РДК объяснили ориентировочно в 9:14 14 марта, что огонь по военным целям откроют в течение 1,5 часа после обращения.

Важно! Уже в 10:34 14 марта Российский добровольческий корпус заявил: "Всем жителям Курской и Брянской области, которые не успевают или не имеют возможности эвакуироваться, немедленно пройти в укрытие!".

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Коротко о действиях российских добровольцев