Также он пожаловался, что бойцы пытаются сорвать так называемые "выборы". В свою очередь, начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна" отметил 24 Каналу, что реакция Путина – частичный успех.

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"Да. В частности, это частичный успех. Поскольку те территории, на которых ведутся боевые действия не смогут участвовать в безумном цирковом представлении под названием "выборы президента России". В любом случае выборы станут не легитимными, в частности, по этой причине", – подчеркнул "Фортуна".

Что с российским населением

В РДК заявили, что бои ведутся в Курской и Белгородской областях. Местное население напугано и не проинформировано, как и в предыдущие рейды – весной и осенью 2023 года. Власти России ничего не делает, чтобы защитить россиян.

В какой-то момент на территории населенных пунктов начинают вестись боевые действия. Наши бойцы, встречая местное население, настоятельно рекомендуют всем пройти в укрытие, не выходить на улицу, нигде не появляться,

– подчеркнул начальник штаба РДК.

Поскольку бойцы Российского добровольческого корпуса всегда говорят всем, в частности, населению России, что российская армия вообще не стесняется обстреливать свои города и села, если существует угроза входа какой-то группы.

Заметьте! Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон обратились к мирным россиянам, которые живут в Белгороде и Курске, а также к властям этих регионов. Бойцы предупредили, что будут наносить удары по военным объектам, которые оккупанты обустроили между гражданскими.

Последние заявления российских добровольцев