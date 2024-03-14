Также он пожаловался, что бойцы пытаются сорвать так называемые "выборы". В свою очередь, начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна" отметил 24 Каналу, что реакция Путина – частичный успех.
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"Да. В частности, это частичный успех. Поскольку те территории, на которых ведутся боевые действия не смогут участвовать в безумном цирковом представлении под названием "выборы президента России". В любом случае выборы станут не легитимными, в частности, по этой причине", – подчеркнул "Фортуна".
Что с российским населением
В РДК заявили, что бои ведутся в Курской и Белгородской областях. Местное население напугано и не проинформировано, как и в предыдущие рейды – весной и осенью 2023 года. Власти России ничего не делает, чтобы защитить россиян.
В какой-то момент на территории населенных пунктов начинают вестись боевые действия. Наши бойцы, встречая местное население, настоятельно рекомендуют всем пройти в укрытие, не выходить на улицу, нигде не появляться,
– подчеркнул начальник штаба РДК.
Поскольку бойцы Российского добровольческого корпуса всегда говорят всем, в частности, населению России, что российская армия вообще не стесняется обстреливать свои города и села, если существует угроза входа какой-то группы.
Последние заявления российских добровольцев
- Рейд на территорию России начался 12 марта. Российские добровольцы говорят, что готовы идти на столицу, но Москва – промежуточная цель. Основная цель – Владивосток в долгосрочной перспективе. Бойцы развивают успех наступательных действий и имеют серьезные и уверенные намерения и амбиции.
- Прорыв границы очень невыгоден для Владимира Путина накануне псевдовыборов, хотя результаты известны заранее. В РДК считают, что справедливым бы финалом для диктатора была реализация ордера МУС и суд за все преступления. Но самый страшный сценарий – лишение его всех преференций и заслуг.
- К тому же, в Кремле наблюдается нешуточная паника. Об этом свидетельствует заявление Путина. Российские власти совсем не ожидали, что "выборы президента России" состоятся таким образом. В легионе "Свобода России" утверждают, что кремлевская "элита" не знает, что делать с этой ситуацией и начинает суетиться.